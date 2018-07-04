Скарлетт Йоханссон станет трансгендером в "Массажном салоне"
Об этом пишет Dadline.
Действие "Массажного салона" происходит в Питтсбурге в 1970-80-х годах. В центре сюжета - местный криминальный босс Данте "Текс" Джилл. Он является владельцем сети массажных салонов, которые на самом деле были публичными домами.
Йоханссон сыграет главную роль в картине.
Данте, которого с рождения звали Джин, - трансгендерных человек. Джин всегда настаивала на том, что она - мужчина. Она специально носила мужскую одежду и просила обращаться к ней "мистер Джилл". Возможно, Джилл даже прошла начальные этапы смены пола, из-за чего она выглядела маскулинно.
Данте приходилось прятаться. Все потому, что трансгендерные круга в то время были в глубоком подполье.
Режиссером фильма "Массажный салон" стал режиссера Руперта Сандерса.
- Напомним, в сети появился тизер нового украинского фильма "Позывной Бандерас".
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