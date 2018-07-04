Швейцарский суд возобновил арест акций "Газпрома"
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов"
Акции освободили из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.
Если бы исполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции кантона Цуг, объясняют в "Нафтогазе".
Теперь активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов.
- 30 июня "Газпром" подал новый иск о расторжении действующих контрактов на поставку и транзит газа через Украину.
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