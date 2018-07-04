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Швейцарский суд возобновил арест акций "Газпрома"

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих российскому "Газпрому"

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов"

Акции освободили из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

Если бы исполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции кантона Цуг, объясняют в "Нафтогазе".

Теперь активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов.

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