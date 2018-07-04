Samsung Galaxy Studio открывается на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018. События

4 июля, 2018, 13:13

Компания Samsung Electronics объявляет о партнерстве с одним из самых масштабных музыкальных фестивалей Восточной Европы, Atlas Weekend 2018, который проходит 3-8 июля в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)

Об этом сообщает пресс-центр компании.

На фестивале Samsung представит интерактивное пространство Galaxy Studio, а также удивит 20-ти метровой сценой в виде последнего флагмана из линейки Galaxy. Посетители смогут ознакомиться с технологическими новинками, посмотреть уникальный контент в виртуальной реальности и отлично провести время на территории Galaxy на фестивале.

Samsung Galaxy Studio

Galaxy Studio - это уникальное пространство, где можно не просто познакомиться с последними достижениями технологий, а и получить заряд положительных эмоций. Посетители Samsung Galaxy Studio смогут протестировать флагманы Samsung Galaxy S9 и S9+ и пройти увлекательный квест в формате интерактивных развлечений: создать собственный AR-аватар и анимировать свои эмоции, с помощью виртуальной реальности поймать волну на серфе или покататься на велосипеде, а также послушать треки любимых исполнителей с акустикой от AKG и JBL, поиграть в VainGlory, превратив смартфон в компьютер, протестировать носимые устройства и аксессуары. На Galaxy Studio будет впервые представлена новинка этого лета - Galaxy S9 / S9+ в эксклюзивном цвете бургунди (Burgun dy Red).

Новый, яркий цвет, предлагает еще больше возможностей персонализации для потребителей и выражения личного стиля. Бургунди один из оттенков красного, является одним из самых насыщенных, а сдержанный блеск делает смартфон одновременно современным и традиционным, что идеально подходит для пользователей, которые ценят роскошный дизайн.

Также, гости фестиваля смогут сделать на память свое собственное сверззамедленное видео на фотозоне #superslowmo. Лови момент на Atlas Weekend!

Galaxy Night Stage

Впервые в Украине, одна из сцен фестиваля превратится в 20-ти метровый Galaxy S9, что символизирует безграничные возможности, которые предоставляет флагманский смартфон. Так как именно смартфон является центром социальной жизни молодежи, в дневное время на Galaxy Night Stage будет проходить фестиваль видеоблогеров VideoZhara. С 5 по 8 июля посетителей ждут ток-шоу и автограф-сессии. Это все будет происходить при участии 50-ти топовых украинских блогеров, среди которых: Андрей Немодрук, Женя Белозеров, Анна Кузочка, Мурафа, Руслан Кузнецов и Маша Тимошенко.

Камера Galaxy S9/S9+ с двойной апертурой позволяет снимать даже в условиях недостаточной освещенности, поэтому Galaxy Night Stage будет работать до 6 утра под аккомпанемент музыки от популярных диджеев со всего мира.