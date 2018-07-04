Самого состоятельного человека Бразилии приговорили к 30 годам тюрьмы
Об сообщает Bloomberg.
Прокуроры доказали, что Батиста заплатил $16,6 млн бывшему губернатору Рио-де-Жанейро в качестве гарантии заключения соглашения с государственным заказчиком. Известно, что сейчас Батиста находится под домашним арестом, а бывшего губернатора Рио, Серхио Кабрала, посадили в тюрьму.
Дело против миллиардера открыли еще в 2014 году. Тогда полиция пришла с обысками к нему домой, где нашла припаркованный в гостиной Lamborghini Aventador и забитый деньгами сейф. Самого Батисты на месте не было. Правоохранители смогли задержать мужчину только после его возвращения в Бразилию.
Эйке Батиста - владелец промышленной компании ММХ, нефтегазовой корпорации OGX и инфраструктурного конгломерата LLX. Его состояние оценивают в $30 млрд, таким образом он занимал восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира.
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