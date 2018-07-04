Рубан просит включить его в списки на обмен от "ДНР", - адвокат
4 июля, 2018, 19:29
Экс-руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, передал представителю боевиков "ДНР" Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен
Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, информирует "Громадське".
Бывший руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке террористического акта, через своего адвоката Валентина Рыбина передал Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны российских боевиков.
25 июня 2018 года Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова. Он выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин. Уже на заседании 25 июня Рыбин представлял в суде Рубана.
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- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- 25 июня Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Рубана.
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