Рубан просит включить его в списки на обмен от "ДНР", - адвокат

4 июля, 2018, 19:29

Экс-руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, передал представителю боевиков "ДНР" Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, информирует "Громадське".

Бывший руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке террористического акта, через своего адвоката Валентина Рыбина передал Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны российских боевиков.

25 июня 2018 года Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова. Он выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин. Уже на заседании 25 июня Рыбин представлял в суде Рубана.

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