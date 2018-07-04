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Рубан просит включить его в списки на обмен от "ДНР", - адвокат

Экс-руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, передал представителю боевиков "ДНР" Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, информирует "Громадське".

Бывший руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке террористического акта, через своего адвоката Валентина Рыбина передал Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны российских боевиков.

25 июня 2018 года Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова. Он выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин. Уже на заседании 25 июня Рыбин представлял в суде Рубана.

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

  • 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
  • Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
  • 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
  • 25 июня Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Рубана.
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