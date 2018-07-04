Рост уровня моря может стоить миру $ 14 триллионов, - исследование
Опубликованное в журнале Environmental Research Letters исследование, проведенное Британским Национальным океанографическим центром (NOC), показало, что наводнения с уровня моря могут стоить миру около 14 трлн до 2100 года.
Исследователи также обнаружили, что страны со средним уровнем дохода, такие как Китай, больше всего пострадают от расходов на наводнения, тогда как страны с высоким уровнем дохода пострадают меньше благодаря существующим высоким уровням инфраструктуры защиты.
"Более 600 млн людей живут в условиях низкой высоты в прибрежных районах, менее 10 метров над уровнем моря. Уровень мирового океана поднимется из-за таяния наземных ледников и ледовых щитов, а также от теплового расширения океанских вод. Таким образом, повышение уровня моря является одним из наиболее разрушительных аспектов нашего климата потепление ", - говорит Светлана Джевреева, ведущий автор исследования".
Прогнозы уровня моря существуют для сценариев выбросов и социально-экономических сценариев. Однако нет сценариев, ограничивающие потепление ниже целей 2 ° C и 1,5 ° C в течение всего 21-го века и далее.
Исследовательская группа изучила темпы и последствия глобального и регионального повышение уровня моря с ограниченным потеплением в 1,5 ºC и 2 ºC и сравнила их прогнозам уровня моря с неопределенным потеплением после сценария выбросов. Концентрация концентрации в сообществе (RCP) 8.5.
Используя группы доходов Всемирного банка (страны с высоким, средним, средним и низким уровнем дохода), они затем оценивали влияние повышения уровня моря в прибрежных районах с глобальной точки зрения, а для некоторых отдельных стран использовались модели динамической интерактивной оценки уязвимости.
Джевреева говорит: "Мы обнаружили, что с повышением температуры на 1,5 ° C, к 2100 году средний уровень моря повысится на 0,52 м (1.7 фута). Но если цель в 2 ° C будет пропущена, мы увидим средний рост уровня моря составил 0,86 м (2,8 фута) и наихудший рост 1,8 м (5,9 фута). "
"Если потепление не будет смягчено и будет следовать прогнозам рост уровня RCP8.5, глобальные ежегодные расходы на паводки без адаптации увеличатся до 14трлн долларов США в год для среднего уровня подъема уровня моря на 0,86 м и до 27 трлн долларов в год для 1,8 м. Это составило бы 2,8% мирового ВВП в 2100 году ».
Прогнозируемая разница в уровнях прибрежного моря также, вероятно, означает, что тропические районы будут в более экстремальных условиях.
"Эти экстремальные уровне моря негативно повлияют на экономику развивающихся стран, прибрежных стран и на обитаемость низколежащих береговых линий", - сказала д-р Джевреева. "Малые, низменные островные страны, такие как Мальдивы, окажутся в суровых условиях, а давление на их природные ресурсы и экологию станет еще более значительным".
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