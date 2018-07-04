Рада ввела уголовное наказание за контрабанду древесины
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
"Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов необработанных наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", - говорится в документе.
То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием предоставленной ему власти или служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Также вводится ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 20 млн кубометров в год.
Кроме того, незаконная порубка леса и кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно порублених деревьев и кустарников, причинившее существенный вред, кроме штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов или ареста до 6 месяцев может также наказываться ограничением свободы до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.
Незаконная порубка леса и кустарников в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда и других особо охраняемых лесах наказывается штрафом в 500-700 необлагаемых минимумов доходов или лишением свободы на 5-7 лет.
Незаконная порубка леса и кустарников, повлекшая тяжкие последствия, будет наказываться штрафом от 800 до 1 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
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