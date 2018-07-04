Работники БМПЗ жалуются на рейдерство и просят возобновить работу завода

4 июля, 2018, 14:13

Трудовой коллектив Братского масло-прессового завода (БМПЗ, пгт Братское, Николаевская область) просит остановить рейдерский беспредел и возобновить работу предприятия

Об этом говорится в открытом обращении работников БМПЗ в адрес президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и генпрокурора Юрия Луценко.

Коллектив БМПЗ жалуется, что работа завода блокируется титушками с подачи бывших владельцев предприятия - братьев Анатолия и Василия Доценко, которые стремятся вернуть завод себе под контроль. По сообщению работников завода, к блокировке работы законного арендатора завода ООО "Саундагро" причастны известная структура "Бизнес-Варта", а также нардепы Иван Мирошниченко и Руслан Сидорович.

"До прихода нового арендатора БМПЗ ООО "Саундагро" работа завода была остановлена, долги завода достигли десятков миллионов гривен, долг по зарплате составлял около 1 млн грн. Люди не получали заработанное около двух лет", - рассказывает сотрудник предприятия начальник элеваторного цеха Валентин Алексеевич Куценко.

По словам Куценко, в настоящее время завод работает, работникам начали регулярно выплачивать заработную плату, было построено новое здание и поставлено новое оборудование, благодаря которому возобновилось производство подсолнечного масла и подсолнечного жмыха.

В своем обращении трудовой коллектив также призвал, чтобы конфликт собственников решался в судах, а не путем силового противостояния, и "чем бы он не решился, собственники имеют право получить принадлежащую им часть имущества завода лишь после завершения полного расчета с кредиторами завода".

Люди обеспокоены, что блокирование работы снова приведет к остановке завода, а оборудование будет вырезано на металл.

«Для нас работа на этом предприятии является единственным путем кормить наши семьи», - говорится в сообщении. Трудовой коллектив предприятия состоит из жителей посёлка.

"Этот завод - единственное предприятие в поселке, в Братском больше работать негде. Мы устали уже от войны, которую устроили братья Доценко и их приспешники. Хотим нормально трудиться, ходить на работу, получать зарплаты, но нам мешают, запугивают и шантажируют", - возмущается сотрудница завода Галина Андреевна.

С 12 июня 2018 г. подъездные пути к заводу блокируются группой лиц в балаклавах из частной охранной компании, выезд для технологического транспорта из завода завален обломками бетонных плит, а также перекрыт специально пригнанным для этих целей ЗИЛом.

Помимо этого, на заводе говорят, что готовая продукция, принадлежащая третьим лицам, «до сих пор не смогла покинуть завод (стоимость продукции около 100 тыс. долл.), люди впервые не получили заработную плату, так как услуги по переработке не были оплачены собственником готовой продукции».