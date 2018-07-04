"Шахтер" отправляет футболиста сборной Украины в аренду

4 июля, 2018, 12:52

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Петряк будет играть в следующем сезоне за "Мариуполь"

Об этом сообщает "Сегодня".

Вместе с Петряком в "Мариуполе" в аренде в следующем сезоне также будет выступать аргентинский форвард Густаво Бланко-Лещук, который также принадлежит "Шахтеру". Эти футболисты должны усилить мариупольский клуб перед стартом в Лиге Европы. Оба игрока не полетели на сбор "Шахтера" в Австрии, а также не были с командой во время подготовки к сезону в Германии.

В прошлом сезоне Петряк сыграл за "Шахтер" 17 матчей и забил 2 гола. Бланко Лещук принимал участие в 17 матчах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

В активе Тараса Петряка 4 матча в составе сборной Украины.

Ранее стало известно, что "Шахтер" в следующем сезоне не рассчитывает еще на двух футболистов сборной Украины - Эдуарда Соболя и Алексея Шевченко.

"Шахтер" продал португальскому "Насьоналю" грузинского форварда Гиорги Арабидзе, который попал в топ-100 самых талантливых молодых футболистов мира.

В квалификации Лиги Европы первым соперником "Мариуполя" будет шведский "Юргорден".