"Реал" готов выложить за звезду ПСЖ 272 млн евро
4 июля, 2018, 12:31
Мадридский "Реал" может заплатить за футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе 272 млн евро
Об этом сообщил известный французский журналист Баптіст Ріпар в twitter.
Инсайдер утверждает, что мадридский "Реал" намерен выкупить игрока у парижского клуба за 272 млн евро. При этом сумма будет выплачена не сразу, а четырьмя частями."Реал" намеревался приобрести Мбаппе еще прошлым летом, но уступил в борьбе за форварда ПСЖ.
19-летний Килиан Мбаппе прошлым летом перешел в ПСЖ из "Монако" за 180 млн евро. В предыдущем сезоне он сыграл в составе парижан в разных турнирах 46 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.
- ПСЖ вынужден распродавать самых дорогих футболистов из-за возможных санкций УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.
- Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить за 310 млн евро в ПСЖ Неймара, но в мадридском клубе опровергли информацию о переговорах с французами.
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