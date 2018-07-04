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"Реал" готов выложить за звезду ПСЖ 272 млн евро


фото: PSG Talk
Мадридский "Реал" может заплатить за футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе 272 млн евро

Об этом сообщил известный французский журналист Баптіст Ріпар в twitter.

Инсайдер утверждает, что мадридский "Реал" намерен выкупить игрока у парижского клуба за 272 млн евро. При этом сумма будет выплачена не сразу, а четырьмя частями."Реал" намеревался приобрести Мбаппе еще прошлым летом, но уступил в борьбе за форварда ПСЖ.

19-летний Килиан Мбаппе прошлым летом перешел в ПСЖ из "Монако" за 180 млн евро. В предыдущем сезоне он сыграл в составе парижан в разных турнирах 46 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.

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