"Реал" готов выложить за звезду ПСЖ 272 млн евро

4 июля, 2018, 12:31

Мадридский "Реал" может заплатить за футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе 272 млн евро

Об этом сообщил известный французский журналист Баптіст Ріпар в twitter.

Инсайдер утверждает, что мадридский "Реал" намерен выкупить игрока у парижского клуба за 272 млн евро. При этом сумма будет выплачена не сразу, а четырьмя частями."Реал" намеревался приобрести Мбаппе еще прошлым летом, но уступил в борьбе за форварда ПСЖ.

19-летний Килиан Мбаппе прошлым летом перешел в ПСЖ из "Монако" за 180 млн евро. В предыдущем сезоне он сыграл в составе парижан в разных турнирах 46 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.