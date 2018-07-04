4 июля, 2018, 15:09

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обвинил ОБСЕ в "прямой провокации" за приглашение российских пропагандистов в Киев на конференцию "Укрепление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее"

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Сергей Высоцкий.

"Такое название конференции провокационно и некорректно, поскольку не существует никакого "конфликта в стране", зато имеет место вооруженная агрессия РФ против Украины, а также аннексия РФ части украинской территории, вопреки всем международным соглашениям. И факт такой агрессии признан как международными организациями, так и большинством стран мира. В то же время, мы не можем не отметить, что информационная война является интегральной составляющей агрессии РФ, и в таких условиях Украина вынуждена адекватно и соразмерно реагировать на соответствующие угрозы, защищая свой суверенитет и независимость. Следовательно, приглашение на конференцию ОБСЕ российских пропагандистов из российских СМИ, которые неоднократно прибегали к информационным манипуляциям против Украины, можно трактовать как прямую провокацию", - говорится в сообщении.

Комитет Рады обвинил ОБСЕ в повторении клише российской пропаганды и втягивании в гибридную войну, а также заявил о недопустимости использования международных конференций для организации провокаций против незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мы также считаем недопустимым использование международной конференции для организации провокаций против политического узника Кремля Олега Сенцова, который сегодня находится на грани между жизнью и смертью в результате российских пыток. Мы подчеркиваем, что именно РФ является одной из наибольших угроз для свободы слова и демократии в мире. Кроме того, российские медиа превратились в инструменты пропаганды и распространения фейков, направленных на подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию, которые чувствует на себе не только Украина, но и целый ряд других стран. Комитет подчеркивает необходимость сохранения в мире свободы слова и свободы средств массовой информации. В то же время, недопустимо игнорировать потребность в разработке инструментов для защиты демократии от информационного оружия, представляющего серьезную угрозу для прав человека и мировой безопасности", - отмечают в комитете.

Украинские нардепы призвали организаторов конференции и представителей ОБСЕ "разобраться в ситуации относительно гибридных информационных воздействий".

"Мы призываем организаторов конференции, в том числе представителя ОБСЕ Арлема Дезира, более профессионально разобраться в ситуации гибридных информационных воздействий, чтобы не превращать ОБСЕ в инструмент российских манипуляций", - подытожили депутаты.