Пророссийский президент Молдовы запугивает новой войной на Днестре: власть провоцирует вмешательство России
Об этом пишет Deschide.
"Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет", - сказал он
"Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, поскольку о проевропейском векторе нечего говорить. В среду исполнилось четыре года с момента подписания Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, но ожидаемых результатов нет", - добавил Додон.
Он надеется, что запланированные на осень выборы в парламент "расставят все по местам, люди проголосуют за тех, кому доверяют".
Додон также пригрозил заблокировать проект Стратегии национальной обороны, если парламент не учтет его предложения.
Проект предусматривает "разработку жизнеспособной и эффективной системы обороны для отражения возможных агрессий, нападений и подрывных действий в отношении суверенитета, независимости, территориальной целостности страны и/или безопасности ее граждан".
Среди угроз и рисков указаны: военный потенциал в приднестровском регионе (в том числе Оперативная группа российских войск), использование инструментов информационной пропаганды, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность.
22 июня Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.
В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года".
- Ранее Игорь Додон назвал "провокацией" решение выслать из Молдовы российских дипломатов.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве