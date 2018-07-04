Пророссийский президент Молдовы запугивает новой войной на Днестре: власть провоцирует вмешательство России

4 июля, 2018, 18:06

Президент Молдовы Игорь Додон обвиняет оппозицию в попытках возобновить конфликт в Приднестровье с целью втянуть в него Россию

Об этом пишет Deschide.

"Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет", - сказал он

"Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, поскольку о проевропейском векторе нечего говорить. В среду исполнилось четыре года с момента подписания Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, но ожидаемых результатов нет", - добавил Додон.

Он надеется, что запланированные на осень выборы в парламент "расставят все по местам, люди проголосуют за тех, кому доверяют".

Додон также пригрозил заблокировать проект Стратегии национальной обороны, если парламент не учтет его предложения.

Проект предусматривает "разработку жизнеспособной и эффективной системы обороны для отражения возможных агрессий, нападений и подрывных действий в отношении суверенитета, независимости, территориальной целостности страны и/или безопасности ее граждан".

Среди угроз и рисков указаны: военный потенциал в приднестровском регионе (в том числе Оперативная группа российских войск), использование инструментов информационной пропаганды, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года".