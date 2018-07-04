Появились доказательства перехода Роналду в "Ювентус"
4 июля, 2018, 13:50
Испанские СМИ нашли подтверждение трансфера португальского футболиста Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"
Об этом сообщает Marca.
Издание утверждает, что представители Роналду на протяжении двух последних недель занимались поисками дома в Турине. Роналду, якобы, нравится город и у него остались хорошие воспоминания от визита в Турин на матчи "Реала" против "Ювентуса".
Криштиану Роналду заявил, что может покинуть мадридский "Реал" после завершения прошлого сезона.
- "Ювентус" предложил португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон.
- Португалец уже договорился с "Реалом" об уменьшении отступных за его трансфер с 1 млрд евро до 120 млн евро.
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Ранее стало известно, что переговоры с "Ювентусом" начал агент Роналду - Жорже Мендеш.
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