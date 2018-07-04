Появились доказательства перехода Роналду в "Ювентус"

4 июля, 2018, 13:50

Испанские СМИ нашли подтверждение трансфера португальского футболиста Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Об этом сообщает Marca.

Издание утверждает, что представители Роналду на протяжении двух последних недель занимались поисками дома в Турине. Роналду, якобы, нравится город и у него остались хорошие воспоминания от визита в Турин на матчи "Реала" против "Ювентуса".

Криштиану Роналду заявил, что может покинуть мадридский "Реал" после завершения прошлого сезона.