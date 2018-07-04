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Появились доказательства перехода Роналду в "Ювентус"


фото: marca
Испанские СМИ нашли подтверждение трансфера португальского футболиста Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Об этом сообщает Marca.

Издание утверждает, что представители Роналду на протяжении двух последних недель занимались поисками дома в Турине. Роналду, якобы, нравится город и у него остались хорошие воспоминания от визита в Турин на матчи "Реала" против "Ювентуса".

Криштиану Роналду заявил, что может покинуть мадридский "Реал" после завершения прошлого сезона.

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