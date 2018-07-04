Порошенко подписал закон об уставе Нацполиции

4 июля, 2018, 17:49

Президент Петр Порошенко подписал закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции

Об этом Порошенко сказал во время праздничных мероприятий по случаю годовщины Национальной полиции, передает Еспресо.TV.

"В вашем присутствии подпишу важный закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции. Он определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий, порядок их применения и обжалования. Неуклонное соблюдение устава, убежден, приведет к еще большему росту доверия к вам со стороны граждан", - сказал президент.

По словам Порошенко, этот устав должен стать настольной книгой для состава НАБУ и для государственной уголовно-исполнительной службы Украины, на которые также распространяется его действие.