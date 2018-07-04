Порошенко подписал закон о валюте и валютных операциях
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа!" - написал Порошенко.
Целью законопроекта является установление режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами, имеет целью упрощение проведения таких операций, улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины, а также реализацию обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Европейским сообществом из атомной энергии и их государствами-членами.
Также закон имеет целью внедрение принципов регулирования движения капитала Евросоюза.
Закон, в частности, устанавливает нормы лицензирования профессиональной деятельности по предоставлению услуг проведения валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложение санкций за нарушение валютного регулирования.
Также документом подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.
Подписал Закон «О валюте и валютные операции». Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа! pic.twitter.com/Hp6mX5kGJR— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.
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