Порошенко подписал закон о валюте и валютных операциях

4 июля, 2018, 17:24

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8152 о валюте и валютных операциях

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа!" - написал Порошенко.

Целью законопроекта является установление режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами, имеет целью упрощение проведения таких операций, улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины, а также реализацию обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Европейским сообществом из атомной энергии и их государствами-членами.

Также закон имеет целью внедрение принципов регулирования движения капитала Евросоюза.

Закон, в частности, устанавливает нормы лицензирования профессиональной деятельности по предоставлению услуг проведения валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложение санкций за нарушение валютного регулирования.

Также документом подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.