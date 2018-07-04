Порошенко обещал Патриарху Иринею посодействовать в восстановлении сербских церквей. Последний назвал украинскую автокефалию богохульством

4 июля, 2018, 12:44

Президент Петр Порошенко во время визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем

Об этом сообщает пресс-центр администрации президента.

В частности, Порошенко призвал Иринея молиться за мир и отметил поддержку территориальной целостности Сербии.

"Надеюсь, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину", - подчеркнул Порошенко.

Между тем Ириней отметил, что высоко ценит украинскую государственную позицию по статусу южной сербской провинции Косово и Метохии, а также готовность президента посодействовать в восстановлении и защите сербских православных церквей и монастырей. Кроме того, Ириней подчеркнул, что он молится за мир в Украине, надеясь, что все проблемы там будут решаться мирным путем, сообщает СПЦ.

Напомним, что в конце мая Ириней во время визита в Москву резко раскритиковал тех, кто просит у Константинопольского патриарха томоса об автокефальной поместной украинской церкви.

"Сегодня мученическая Украинская православная церковь, где Святой князь Владимир крестил народ Святой Руси, осквернена богохульством раскольника, насилием и кровопролитием. Сербская православная церковь полностью поддерживает единство и целостность Российской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые рвут одежду Христову в городе святой купели киевского крещения, продав свой народ врагам веры ", - заявил Ириней.

Тогда он также отметил, что "каждый, кто поможет украинским раскольникам, враг не только Российской церкви и росийского мира, но и всех православных славянских народов и всего православного мира".