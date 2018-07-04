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Порошенко обещал Патриарху Иринею посодействовать в восстановлении сербских церквей. Последний назвал украинскую автокефалию богохульством


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко во время визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем

Об этом сообщает пресс-центр администрации президента.

В частности, Порошенко призвал Иринея молиться за мир и отметил поддержку территориальной целостности Сербии.

"Надеюсь, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину", - подчеркнул Порошенко.

Между тем Ириней отметил, что высоко ценит украинскую государственную позицию по статусу южной сербской провинции Косово и Метохии, а также готовность президента посодействовать в восстановлении и защите сербских православных церквей и монастырей. Кроме того, Ириней подчеркнул, что он молится за мир в Украине, надеясь, что все проблемы там будут решаться мирным путем, сообщает СПЦ.

Напомним, что в конце мая Ириней во время визита в Москву резко раскритиковал тех, кто просит у Константинопольского патриарха томоса об автокефальной поместной украинской церкви.

"Сегодня мученическая Украинская православная церковь, где Святой князь Владимир крестил народ Святой Руси, осквернена богохульством раскольника, насилием и кровопролитием. Сербская православная церковь полностью поддерживает единство и целостность Российской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые рвут одежду Христову в городе святой купели киевского крещения, продав свой народ врагам веры ", - заявил Ириней.

Тогда он также отметил, что "каждый, кто поможет украинским раскольникам, враг не только Российской церкви и росийского мира, но и всех православных славянских народов и всего православного мира".

  • Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
  • УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
  • Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности.
  • Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
  • После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должен будет присоединиться или изменить название.
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