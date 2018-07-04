Политзаключенный Клих до сих пор в психушке: правозащитница рассказала о его состоянии
Об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур.
Она отметила, что в психбольнице украинца нашла адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян после того, как екатеринбургский адвокат Станислав Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня.
По ее словам, Станислав чувствует себя лучше, однако говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков.
"Если 26 июля его сознание было спутанность, образы зашкаливали и казались Роману" фантазийно-бредовыми ", то Екатерина нашла его более спокойным и вменяемым. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под влиянием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки", - отметила Щур.
Клих также попросил поменять камеру, ведь у него она слишком тесная. Он пожаловался, что письма от мамы быстро убирают, а на прогулки водят редко.
Отметим 30 июня стало известно, что Клих, скорее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.
- Как сообщалось, Клиху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, считает мать политзаключенного.
- В конце августа прошлого года в родных Станислава оборвалась связь с ним, после чего появилась информация о том, что Клиха вроде удерживают в психбольнице.
- 8 сентября 2017-го правозащитник, представитель медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что Клиха вернули из психиатрической больницы обратно в колонию в городе Верхнеуральск.
- 17 октября иметь украинского политзаключенного Станислава Клиха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.
- Станислав Клих отрицает свою принадлежность к "Правому сектору", а также объяснил характер собственного знакомства с гражданкой России, к которой он прибыл в город Орел, где и был задержан.
- В конце мая стало известно, что состояние физического и психического здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского политзаключенного Станислава Клиха критически ухудшается.
- 8 июня осужден в России Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.
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