Политзаключенный Клих до сих пор в психушке: правозащитница рассказала о его состоянии

4 июля, 2018, 07:38

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клих находится в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице

Об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур.

Она отметила, что в психбольнице украинца нашла адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян после того, как екатеринбургский адвокат Станислав Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня.

По ее словам, Станислав чувствует себя лучше, однако говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков.

"Если 26 июля его сознание было спутанность, образы зашкаливали и казались Роману" фантазийно-бредовыми ", то Екатерина нашла его более спокойным и вменяемым. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под влиянием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки", - отметила Щур.

Клих также попросил поменять камеру, ведь у него она слишком тесная. Он пожаловался, что письма от мамы быстро убирают, а на прогулки водят редко.

Отметим 30 июня стало известно, что Клих, скорее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.