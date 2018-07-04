Омелян обещает новые автобусы на межобластных маршрутах

4 июля, 2018, 23:13

В Мининфраструктуры ожидают значительное улучшение автобусного парка на межобластном уровне уже в этом году

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует 112.ua.

"То, что мы уже сделали в этом году, мы значительно упростили правила получения маршрутов, в том числе и в городах, и в районах, особенно на межобластном уровне. Теперь неважно, знакомы ли вы с чиновником или нет, вы выходите с качественным транспортом, получаете необходимое количество баллов и получаете этот маршрут. Я надеюсь, что полноценно эта система заработает со следующего года. Хотя мы уже на межобластном уровне этого года ожидаем значительного улучшения автобусного парка", - cказал Омелян.

Также министр отметил, что в городах, безусловно, должен быть усилен контроль как со стороны и "Укртрансбезпеки", так и со стороны полиции и коммунальных служб города.

"Дело не только в некомфортном салоне, а в том, что некоторые маршруты опасны для жизни и квалификация водителей иногда оставляет желать лучшего", - отметил Омелян.

Также министр отметил, что Мининфраструктуры планирует внедрить автоматическую фиксацию весового контроля на основных магистралях Украины.

"Соответствующий закон уже разработан, он в парламенте. Здесь вопрос, насколько быстро парламент сможет проголосовать, потому что автоматическая фиксация должна быть урегулирована на законодательном уровне. Техническая возможность уже, я надеюсь, в этом году будет полноценной на отдельных участках. Со следующего года мы хотим по меньшей мере весовым контролем начать покрывать основные трассы Украины", - отметил Омелян.