Ограничения Россией украинского транзита нарушают правила ВТО, - правительство

4 июля, 2018, 14:03

Введенные Россией ограничения транзита товаров с Украины до Казахстана и Кыргызстана нарушают нарушают российские обязательства в Мировой организации торговли и должны быть отменены

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Эти ограничения являются непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными и имеющими дискриминационный характер и не соответствуют международным обязательствам России, в том числе в рамках Всемирной организации торговли, и является торговой агрессией против Украины. Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита по территории Украины, и, как следствие, восстановить транзитное движение через территорию России. Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, а потому должны быть отменены", - говорится в сообщении.

Российские ограничения касаются:

запрета транзита украинских товаров по территории России на территорию Казахстана и Кыргызстана непосредственно через украинско-российскую государственную границу;

международных транзитных перевозок по территории Украины, которые осуществляются исключительно через территорию Республики Беларусь с применением специальных средств идентификации (пломб), включая те, что действуют на основе GLONASS, и с использованием регистрационных карточек для водителей;

определение стационарных и передвижных контрольных пунктов: два на российско-белорусском и три на российско-казахстанской границах;

запрета транзита через территорию России товаров с территории Украины в отношении которых Россия применяет ставки ввозных пошлин, отличные от нуля (ввозные пошлины согласно ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза);

запрета транзита через территорию России товаров с территории Украины в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию определенных сельскохозяйственных товаров в соответствии с постановлением правительства России от 7 августа 2014 года №778.

Ранее, в сентябре 2016 года, Украина обжаловала в ВТО российские ограничения. Сейчас дело находится в активной стадии, а решение ожидается в конце 2018 года.

Напомним, 29 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия продлила на полгода ограничение на транзит продукции с Украины до Казахстана и Кыргызстана. Срок действия предыдущих ограничений истек 30 июня, новый срок санкций - до 1 января 2019 года.