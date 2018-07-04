Netta vs The White Stripes. Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music
Об этом пишет Walla!.
Компания Universal Music прислала авторам песни Дорону Медли и Ставу Бегуру письмо, в котором они доказывали, что песня Toy - плагиат композиции Seven Nation Army, которая была популярна еще в 2000-х.
В Universal Music говорят, что ритм и гармония этих песен очень похожи. Однако адвокат авторов не соглашается с заявлением в письме.
"Разложение песни на отдельные элементы, такие как ритм или гармония, является неправильным в общей идее закона об авторском праве. На каждого художника влияют предыдущие работы. Странно заявлять художнику, что синий фон на картине похож на другой синий фон или тип полотна", - заявил адвокат Рон Левинталь.
По правилам Евровидения, песня исполнителя должна быть оригинальной. Если факт плагиата докажут, Израиль потеряет право проводить конкурс.
- Напомним, организаторы обвиняют Израиль в излишней политизированности Евровидения, поэтому, по данным СМИ, конкурс могут перенести в Австрию.
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