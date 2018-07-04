Netta vs The White Stripes. Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music

4 июля, 2018, 15:53

Компания Universal Music уверяет, что песня Toy певицы Netta является плагиатом хита Seven Nation Army группы The White Stripes

Об этом пишет Walla!.

Компания Universal Music прислала авторам песни Дорону Медли и Ставу Бегуру письмо, в котором они доказывали, что песня Toy - плагиат композиции Seven Nation Army, которая была популярна еще в 2000-х.

В Universal Music говорят, что ритм и гармония этих песен очень похожи. Однако адвокат авторов не соглашается с заявлением в письме.

"Разложение песни на отдельные элементы, такие как ритм или гармония, является неправильным в общей идее закона об авторском праве. На каждого художника влияют предыдущие работы. Странно заявлять художнику, что синий фон на картине похож на другой синий фон или тип полотна", - заявил адвокат Рон Левинталь.

По правилам Евровидения, песня исполнителя должна быть оригинальной. Если факт плагиата докажут, Израиль потеряет право проводить конкурс.