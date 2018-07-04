На юге Сирии повстанцы согласились сложить оружие по требованию России

4 июля, 2018, 18:35

Сирийские повстанцы начали новый раунд переговоров с российскими офицерами относительно мирного соглашения на юге Сирии, согласно которому они сложат оружие и позволят российской военной полиции войти в удерживаемые противниками президента Башара Асада города

Об этом сказал представитель повстанцев, пишет Reuters.

Сопровождаемые мощной российской бомбардировочной кампанией, которая привела к одному из самых быстрых массовых потоков беженцев за время сирийской войны, правительственные силы быстро вошли на территорию повстанцев в провинции Дераа за последние две недели.

Повстанцы принесли за стол переговоров свой "ответ на список российских требований", который предусматривает передачу оружия и урегулирования статуса повстанцев в соглашении, которое закончит боевые действия.

Россия фактически требует унизительной капитуляции повстанцев.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади планирует в средупереговоры со своим российским коллегой Серееем Лавровым о том, как реализовать урегулирования на юге Сирии после того, как повстанцы сложат оружие.

Швеция и Кувейт созвали на 5 июля внеочередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на юго-западе Сирии. Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования там соглашения о "деэскалации", согласованной между США, Иорданией и союзником сирийского правительства Россией.

Иордания, принявшая более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что они не откроют свои границы для беженцев, количество которых по данным ООН, превысило 270 тысяч человек.

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.