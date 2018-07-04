На Тернопольщине произошел пожар на зерновых складах
4 июля, 2018, 10:40
Вечером 3 июля в селе Соборное Тернопольской области произошел пожар на складах для хранения зерновых и бобовых культур
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре складского помещения поступило спасателям в 21:35. Пожарные установили, что горит кровля помещения. Ориентировочная площадь возгорания составила 1200 кв. м.
Во время пожара существовала угроза переброски пламени на соседнее здание недействующего мельницы.
В 22:49 огонь остановили, а в 23:42 - полностью ликвидировали.
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