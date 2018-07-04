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На Тернопольщине произошел пожар на зерновых складах

Вечером 3 июля в селе Соборное Тернопольской области произошел пожар на складах для хранения зерновых и бобовых культур

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре складского помещения поступило спасателям в 21:35. Пожарные установили, что горит кровля помещения. Ориентировочная площадь возгорания составила 1200 кв. м.

Во время пожара существовала угроза переброски пламени на соседнее здание недействующего мельницы.

В 22:49 огонь остановили, а в 23:42 - полностью ликвидировали.

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