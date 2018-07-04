На Кипре задержали украинца, который прорывался на самолет после окончания посадки
Об этом сообщает DW.
46-летний турист высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту Пафоса и поехал сдать арендованный автомобиль. Однако, мужчина заблудился, а когда наконец пришел к воротам для посадки, то они были закрыты, а посадка на рейс Ryanair до Кракова - закончилась. Семья туриста уже находилась на борту самолета.
Пытаясь присоединиться к родным, турист пешком выскользнул из терминала и направился к самолету, который еще находился на стоянке. Полиция задержала мужчину, когда тот перелез через ограду и вошел на территорию, находящуюся под охраной.
Семья украинца улетела в Краков, а мужчину допросила полиция. Из-за инцидента в аэропорту Пафоса был задержан вылет двух самолетов.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве