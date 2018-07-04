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На Кипре задержали украинца, который прорывался на самолет после окончания посадки

Полиция Кипра задержала в аэропорту города Пафос украинца, пытавшегося сесть на самолет до Кракова после окончания посадки

Об этом сообщает DW.

46-летний турист высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту Пафоса и поехал сдать арендованный автомобиль. Однако, мужчина заблудился, а когда наконец пришел к воротам для посадки, то они были закрыты, а посадка на рейс Ryanair до Кракова - закончилась. Семья туриста уже находилась на борту самолета.

Пытаясь присоединиться к родным, турист пешком выскользнул из терминала и направился к самолету, который еще находился на стоянке. Полиция задержала мужчину, когда тот перелез через ограду и вошел на территорию, находящуюся  под охраной.

Семья украинца улетела в Краков, а мужчину допросила полиция. Из-за инцидента в аэропорту Пафоса был задержан вылет двух самолетов.

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