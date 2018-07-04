На Харьковщине военный погиб во время загрузки бронетехники
Об этом сообщает оперативное командование "Восток" в Facebook.
Трагедия произошла во время погрузки бронетехники для отправки на Яворовский полигон Львовской области. Механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования Восток, старший сержант Александр Скус получил при падении травмы, несовместимые с жизнью.
Погибший родом из Днепропетровской области. Ему был 41 год. Родным старшего сержанта уже сообщили о происшествии.
Сейчас проводится расследование обстоятельств гибели военного. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащими техники безопасности при проведении работ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего).
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