На Харьковщине военный погиб во время загрузки бронетехники

4 июля, 2018, 16:39

На железнодорожной станции Коробочкино в Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки бронетехники смертельно травмирован военнослужащий

Об этом сообщает оперативное командование "Восток" в Facebook.

Трагедия произошла во время погрузки бронетехники для отправки на Яворовский полигон Львовской области. Механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования Восток, старший сержант Александр Скус получил при падении травмы, несовместимые с жизнью.

Погибший родом из Днепропетровской области. Ему был 41 год. Родным старшего сержанта уже сообщили о происшествии.

Сейчас проводится расследование обстоятельств гибели военного. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащими техники безопасности при проведении работ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего).