На Франковщине обвалился мост, который капитально ремонтировали в 2010 году

4 июля, 2018, 17:10

В Ивано-Франковской области частично обрушился мост, соединяющий село Долгое-Калушское с селом Пийло

Об этом сообщает пресс-служба Калушской районной государственной администрации.

Причины разрушения моста пока неизвестны. Местная власть отметила, что мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах был капитально отремонтирован.

Сейчас движение по мосту запрещено, на месте установлены предупреждающие знаки о разрушении.