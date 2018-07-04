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На Франковщине обвалился мост, который капитально ремонтировали в 2010 году

В Ивано-Франковской области частично обрушился мост, соединяющий село Долгое-Калушское с селом Пийло

Об этом сообщает пресс-служба Калушской районной государственной администрации.

Причины разрушения моста пока неизвестны. Местная власть отметила, что мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах был капитально отремонтирован.

Сейчас движение по мосту запрещено, на месте установлены предупреждающие знаки о разрушении.

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