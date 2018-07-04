На Донетчине задержали трех боевиков, обнаруженных через базу "Миротворец"
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Двух граждан, 1990 и 1986 годов рождения, бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосте в районе населенного пункта Новгородское.
При проверке этих людей был сделан запрос через базу данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ.
В тот же день на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, военным нарядом был остановлен автомобиль "Форд Эскейп". В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, который проживает в г. Попасная, Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве