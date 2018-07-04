МЗ обновил календарь профилактических прививок: когда необходимо вакцинировать ребенка
Об этом сообщает и.о. министра образования и науки Ульяна Супрун в Facebook.
От туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.
Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Прививки будут делать многокомпонентной вакциной, дающей защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
"Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко", - говорится в сообщении.
Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.
"Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВОЗ", - уверяет Супрун.
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