Минприроды запустило первый в Украине экологический бот

4 июля, 2018, 18:45

Минэкологии и группа активистов Save Dnipro презентовали первый в Украине экологический бот SaveEcoBot, который предоставляет экологические данные из любой области Украины о конкретном предприятии

Об этом сообщает Правительственный портал.

Экобот мониторит обновление данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в воздух предприятиями-загрязнителями 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами.

"Экологический бот - это пример синергии органов власти и общественной инициативы. Ранее эти реестры были закрыты, кроме реестра ОВД. Он заработал полгода назад. То есть у общественности не было возможности получать необходимую информацию. Сейчас Минприроды активно работает с открытием всех данных. Это один из главных наших приоритетов”, - отметил министр экологии Степан Семерак.

Минприроды заинтересовано, чтобы как можно больше украинцев имели беспрепятственный доступ ко всем данным, которые необходимы для систематизации и реформирования сферы окружающей среды.

На этом этапе SaveEcoBot работает в Telegram и в ближайшее время будет доступен во всех популярных мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.

Пользование экоботом является бесплатным. Для того, чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о любых изменениях будет поступать в режиме он-лайн.