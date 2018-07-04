Международному уголовному суду передали список российских наемников-иностранцев, которые воюют на Донбассе

4 июля, 2018, 07:20

Военная прокуратура передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне российских оккупационных войск на Донбассе

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

По его словам, в списке, который они передали через Министерство иностранных дел, есть не только сербы, но и итальянцы, испанцы и албанцы.

"Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - отметил Матиос.

Он отметил, что другие страны иногда имеют "двойные стандарты", когда дело касается Украины. В частности, наемничество на территории суверенной страны карается законом всех стран, откуда эти люди приехали. Впрочем, о массовых процессах в отношении этих наемников до сих пор ничего неизвестно.

"Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы", - подытожил Матиос.