Как поддержать малый и средний бизнес: Нефедов назвал четыре основных шага

4 июля, 2018, 21:07

Минэкономразвития постепенно воплощает в жизнь стратегию развития малого и среднего бизнеса, которая содержит 4 краткосрочные цели

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Первая из целей - информационная, ведь бизнесмену надо помочь с тем, как регистрировать бизнес, платить налоги, экспортировать и импортировать товары.

"Частично это уже работает на сайте Минэкономики, где размещены необходимые алгоритмы. Если вы хотите открыть кафе, выбираете будете продавать алкоголь или нет. Или хотите собственное помещение или арендовать. В результате вам выводят пакет необходимых документов и электронных услуг", - отметил Нефедов.

Второе направление - консультации. Замминистра добавил, что ведомство хочет использовать уже существующую сеть ЦНАП и посадить туда людей, которые будут отвечать на запросы предпринимателей.

"Так мы будем держать руку на пульсе и знать, от чего страдает бизнес. Третий и наиболее интересный компонент - финансовый или как получить финансирование. Почему малому бизнесу сложнее получить кредит, чем большому? Потому у него часто нет четко прописанного бизнес-плана, нет 20-летней истории работы. Инструмент, который мы предлагаем, это частичные портфельные гарантии, которые государство может предоставить банкам для кредитования малых предприятий ", - пояснил он.

Четвертый пункт стратегии - поддержка наиболее уязвимых групп населения, среди которых внутренние переселенцы, ветераны, недавно вернувшиеся с востока Украины, люди с инвалидностью и женщины-предприниматели.