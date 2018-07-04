ГПУ поймала на взятке в 200 тыс чиновника Минюста

4 июля, 2018, 20:25

Генпрокуратура разоблачила должностных лиц Минюста Украины и их пособника в получении взятки в размере почти 200 тыс грн

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Генпрокуратура разоблачила и задержала одного из руководителей управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместителя руководителя этого же управления и физическое лицо-пособника, которые требовали и получили взятку в размере почти 200 тыс грн за непрепятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По их результатм лицам будет объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статье "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом", а судом избрана мера пресечения.