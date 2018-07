4 июля, 2018, 18:13

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором призывает людей помнить, что их переписка в Gmail открыта для сторонних разработчиков приложений

После публикации отчета Wall Street Journal (опубликованного в понедельник) где описано, как сторонние разработчики могут читать ваши письма в Gmail, во вторник Google ответил на это в блоге, в котором описываются меры, предпринимаемые компанией для обеспечения вашей безопасности и конфиденциальности в рамках службы.

Отмечается, что разрешение на прочтение переписки дают сами владельцы почты. Дело в том, что этот пункт прописан в пользовательском соглашении, но когда пользователь заводит себе аккаунт, то он, не читая, ставит галочку "Принять условия". То же самое происходит и в случае установления сторонних приложений.

В Google прокомментировали ситуацию так:

"Мы больше не сканируем пользовательскую переписку, - цитирует газета представителя компании. - Но вот дополнения, которые расширяют почтовый сервис, все еще имеют такие возможности".

По данным издания, перепиской интересуются маркетинговые компании, стремящиеся изучить предпочтения людей.

Обычно электронная почта в таких случаях сканируется автоматически. Однако сразу несколько компаний сообщили Wall Street Journal, что их сотрудники лично читают тысячи писем.

Компания Edison Software Ltd отметила, что изучала электронную переписку сотен людей и использовала данные для разработки приложения.

Фирма eDataSource Inc добавляет, что смотрела личные электронные письма пользователей для того, чтобы улучшить работу своего алгоритма.

Сотрудники компаний также добавили, что не спрашивали у пользователей явного разрешения для доступа к их почте Gmail, ведь те автоматически на это согласились при установке приложения.

"На то, чтобы прочитать все условия контракта, может потребоваться несколько недель. Вполне возможно, что в списке всех условий это упоминалось, однако это нельзя считать нормальным. Нельзя, чтобы кто-то другой читал вашу личную переписку", - считает профессор Алан Вудвард из Суррейського университета.

Google утверждает, что доступ к частной переписки получили только проверенные компании и только в случаях, когда пользователи сами предоставили им такую возможность.

Я не хочу, чтобы мои письма читали. Что делать?

Компания советует пользователям Gmail зайти в раздел "Проверка безопасности". Там можно посмотреть, какие именно приложения получили подобное разрешение, какие из них связаны с вашим аккаунтом.

Тем приложениям, которым вы не хотите предоставлять доступ к переписке, можно будет закрыть доступ. Для этого перейдите на страницу myaccount.google.com и нажмите "Приложения с доступом к учетной записи" (Signing in to GoogleDevice activity & security eventsApps with account access).

