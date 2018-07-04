Главу Верховного суда Польши отправляют в отставку по новому закону, который критикует ЕС
Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха после встречи президента Анджея Дуды с Герсдорф, сообщает TVN24.
Согласно новому законодательству, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста в 65 лет.
Вступление в силу новых положений может привести к отставке около 30 действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставит медицинскую справку о состоянии здоровья и получит согласие главы государства.
Муха заявил на пресс-конференции, что "судьи Верховного суда, которые не сделали заявления о желании продолжить работу, завтра потеряют свой статус судьи".
"Глава Верховного суда Малгожата Герсдорф среди таких людей, поэтому она идет на пенсию", - сказал он.
Как сообщалось, 2 июля Европейская комиссия начала процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".
Для начала Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии.
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