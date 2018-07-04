Главный талант "Шахтера" перешел в португальский клуб

4 июля, 2018, 09:22

Одаренный грузинский форвард "Шахтера" Георги Арабидзе стал игроком португальского "Насьоналю"

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Португалии.

20-летний нападающий сборной Грузии подписал с "Насьоналем" контракт на 4 года. Арабидзе уже тренируется со своей новой командой.

Футболист перешел в "Шахтер" из грузинского клуба "Локомотив" осенью 2015 года. Арабидзе не удалось за это время пробиться в основной состав донецкого клуба.

Форвард сыграл лишь 4 матча за первую команду "Шахтера" в чемпионате и Кубке Украины. На его счету 3 игры, 1 гол и 4 результативные передачи в юношеской Лиге УЕФА. За сборную Грузии Арабидзе провел 4 матча и забил 3 гола.