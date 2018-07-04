Главный талант "Шахтера" перешел в португальский клуб
4 июля, 2018, 09:22
Одаренный грузинский форвард "Шахтера" Георги Арабидзе стал игроком португальского "Насьоналю"
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Португалии.
20-летний нападающий сборной Грузии подписал с "Насьоналем" контракт на 4 года. Арабидзе уже тренируется со своей новой командой.
Футболист перешел в "Шахтер" из грузинского клуба "Локомотив" осенью 2015 года. Арабидзе не удалось за это время пробиться в основной состав донецкого клуба.
Форвард сыграл лишь 4 матча за первую команду "Шахтера" в чемпионате и Кубке Украины. На его счету 3 игры, 1 гол и 4 результативные передачи в юношеской Лиге УЕФА. За сборную Грузии Арабидзе провел 4 матча и забил 3 гола.
- На этой неделе Георги Арабидзе попал в список 100 претендентов на приз лучшему молодому футболисту мира Golden Boy.
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