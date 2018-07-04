Экс-нардеп Партии регионов Шепелев заказал убийство полковника милиции

4 июля, 2018, 13:30

Народный депутат (гражданин Ш.) заказал убийство полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. Речь идет об экс-депутате Александре Шепелеве

Об этом во время брифинга заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Еспресо.TV.

Мотивам заказу и организации убийства Ерохина стала месть за его профессиональную деятпельность, ведь он разоблачил конвертационный центр, который действовал на базе коммерческого банка Донецка, конечным бенефициаром которого был на то время депутат Шепелев. Деятельность "конверта" была прекращена, трех человек привлекли к ответственности.

В связи с этим депутат решил отомстить и привлек 5 человек, большинство из которых на то время были или работали стражами порядка, которые за деньги согласились убить Ерохина.

Более того, депутат Шепелев уже впоследствии также заказал злоумышленникам похищение и убийство своего конкурента в банковской среде, однако замысел так и не довели до завершения.

"Сегодня, в 9:30 утра, военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину Ш. о совершении преступлений, предусмотренных статьей 257 УКУ (организация вооруженной банды с целью нападения на лиц), ч. 3 ст. 146 (организация похищения человека) и ч.3 ст. 115 (организация убийства полковника Ерохина)", - отметил Матиос.

Как стало известно Еспресо.TV, речь идет об экс-депутате Верховной Рады от Партии регионов Александре Шепелеве.

26 июля 2006 года в Киеве похитили полковника милиции Романа Ерохина. Ранее он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Донецкой области, занимаясь экономическими правонарушениями (в частности, конвертационными центрами), но когда возникла угроза его жизни, полковника перевели в Киев - в центральный аппарат ГУБОП.

По словам тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко, Ерохин вышел на след крупнейшего “конвертера”, который базировался в одном из финансовых учреждений Донецкой области. В день исчезновения он должен был лететь в Донецк в деле об этом центре. Ему поступил телефонный звонок, что должна подъехать машина, чтобы отвезти полковника в аэропорт. После этого милиционер скрылся.

Самого Шепелева еще 8 февраля 2018 после двух побегов задержали под Киевом работники украинских спецсужб. В суд подозреваемого доставили изрядно "помятого" - с синяками под глазами и со сломанной, по словам самого Шепелева, челюстью.

Экс-нардеп с 2012 года несколько раз находился в международном розыске. Ему инкриминируют хищение денег "Родовид банка" и другие финансовые махинации в целом почти полмиллиарда гривен. А также сотрудничество с российской ФСБ и причастность к покушению на убийство.

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