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Экс-капитан "Динамо" продлил контракт с российским клубом


фото: fclmnews.ru
Бывший футболист киевского "Динамо" Тарас Михалик еще на год остается в московском "Локомотиве"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

34-летний Михалик продлил сотрудничество с российским клубом на один год. В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за "Локомотив" 13 матчей в различных турнирах, забил 1 гол и стал в его составе чемпионом России.

Тарас Михалик выступает за команду из Москвы с 2013 года. За "Динамо" играл с 2006 до 2013 года и был капитаном команды, за время работы в Киеве нынешнего тренера "Локомотива" - россиянина Юрия Семина. Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

  • В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
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