Экс-футболиста "Шахтера" не отпускают в "Барселону"

4 июля, 2018, 14:27

"Челси" отказывается продавать бывшего футболиста "Шахтера" Виллиана в "Барселону"

Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб отклонил предложение каталонцев о трансфере бразильского хавбека. Сторонам не удалось договориться о цене 29-летнего вингера. "Барселона" была готова заплатить за футболиста 56 млн евро, "Челси" хотел получить 80 млн евро.

Отмечается, что сам Виллиан выражал желание покинуть "Челси" из-за натянутых отношений с главным тренером Антонио Конте. Однако итальянец летом может покинуть лондонскую команду.