Экс-футболиста "Шахтера" не отпускают в "Барселону"
4 июля, 2018, 14:27
"Челси" отказывается продавать бывшего футболиста "Шахтера" Виллиана в "Барселону"
Об этом сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб отклонил предложение каталонцев о трансфере бразильского хавбека. Сторонам не удалось договориться о цене 29-летнего вингера. "Барселона" была готова заплатить за футболиста 56 млн евро, "Челси" хотел получить 80 млн евро.
Отмечается, что сам Виллиан выражал желание покинуть "Челси" из-за натянутых отношений с главным тренером Антонио Конте. Однако итальянец летом может покинуть лондонскую команду.
- Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 до 2013 года и был продан в российский "Анжи" за 35 млн евро. Того же года за аналогичную сумму команда из Махачкалы отпустила бразильца в "Челси".
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