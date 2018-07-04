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Экс-динамовца во "Львове" не будет, клуб возглавил другой бразилец


фото: fclviv.com.ua
Бывший игрок "Динамо" Диого Ринкон не будет тренировать "Львов", клуб возглавил другой бразилец - Жилмар

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

47-летний Жилмар Фаддея да Силва подписал контракт на 2 года. Его ассистентом стал другой бразилец - Роша Батиста, известный по выступлениям за львовские "Карпаты".

С 2010-го по 2014 год Жилмар работал в запорожском «Металлурге» - ассистентом главного тренера и тренером юношеской команды.

В прошлом сезоне Жилмар тренировал клуб CPK с чемпионата Макао - административный район Китая.

  • Ранее сообщалось, что "Львов" может возглавить бывший футболист киевского "Динамо" бразилец Диого Ринкон.

 

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