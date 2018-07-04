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Центр Киева частично перекроют из-за празднования Дня Нацполиции


фото: qha.com.ua
На столичной Софийской площади 4 июля будет временно запрещено движение транспортных средств

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что из-за проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Нацполиции на Софийской площади будет запрещено движение транспортных средств с 12:00 до 19:00 часов (ориентировочно):

  • Владимирским проездом (от перекрестка с  ул. Владимирской до перекрестка с  ул. Малой Житомирской);
  • по улице Владимирской (от перекрестка с  ул. Рейтарськой до перекрестка с  ул. Большой Житомирской).
  • Рыльским переулком.

 

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