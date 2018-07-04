Центр Киева частично перекроют из-за празднования Дня Нацполиции
4 июля, 2018, 11:13
На столичной Софийской площади 4 июля будет временно запрещено движение транспортных средств
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что из-за проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Нацполиции на Софийской площади будет запрещено движение транспортных средств с 12:00 до 19:00 часов (ориентировочно):
- Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской);
- по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарськой до перекрестка с ул. Большой Житомирской).
- Рыльским переулком.
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