Центр Киева частично перекроют из-за празднования Дня Нацполиции

4 июля, 2018, 11:13

На столичной Софийской площади 4 июля будет временно запрещено движение транспортных средств

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что из-за проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Нацполиции на Софийской площади будет запрещено движение транспортных средств с 12:00 до 19:00 часов (ориентировочно):