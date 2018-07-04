Босса "Барселоны" судят за покупку для футболиста донорской печени

4 июля, 2018, 15:55

Экс-президента "Барселоны" Сандро Роселля обвиняют в покупке донорской печени для футболиста Эрика Абидаля на черном рынке

Об этом сообщает El Confidencial.

В 2011 году у французского защитника "Барселоны" Эрика Абидаля было обнаружено онкологическое заболевание, которое требовало пересадки печени. По данным обвинения донорский орган для футболиста тогдашний президент клуба Сандро Роселль купил на черном рынке. В то же время, "Барселона" сообщала, что донором для Абидаля стал его кузен Жерар, который жил во Франции.

Абидаль в 2012 году успешно перенес операцию, в следующем сезоне возобновил карьеру футболиста и играл до 2014 года за "Барселону", французский "Монако" и греческий "Олимпиакос".

В прошлом месяце 38-летний Абидаль вернулся в "Барселону" и был назначен спортивным директором клуба.

Это уже не первое судебное дело против Сандро Роселля, экс-президента "Барселоны" обвиняют в отмывании во время руководства клубом 15 млн евро.

Роселль возглавлял "Барселону" в 2010 - 2014 годах, и уступил пост Хосе Марии Бартомеу.