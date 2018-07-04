Банда из Херсона продавала психотропы через Telegram. Имели наркотиков на миллион грн

4 июля, 2018, 09:50

Правоохранители Херсонской области задержали группу лиц, которые продавали наркотические средства

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции Херсонской области.

Еще весной правоохранители выяснили, что жители областного центра продают психотропное вещество PVP и амфетамин. Злоумышленники делали закладку в Херсоне с помощью мессенджера Telegram на одной из страниц в соцсети.

Впоследствии было установлено, что к преступлениям причастен 24-летний житель Корабельного района, который заказывал и получал наркотики из одной из Восточно-Азиатских стран.

Для продажи наркотиков он подобрал нескольких граждан, а свой товар они рекламировали на стенах зданий областного центра.

"У подозреваемых были изъяты свертки с психотропным веществом, готовой для реализации на сумму около миллиона гривен, денежные средства в сумме 27300 гривен, 2100 Евро, банковские карточки на имя участников группы, на которых хранились около 75000 гривен, полученных таким путем. Также правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленники выходили на связь с потенциальными покупателями", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.