Baidu выпустила первую сотню беспилотных автобусов
4 июля, 2018, 17:39
Китайская компания Baidu объявила о выпуске первой партии, которая насчитывает 100 беспилотных автобусов Apolong. Они будут тестироваться в Японии и Китае
Об этом пишет ТесһСгипсһ.
Машины вмещают в себя по 14 пассажиров. При этом на улицах Японии первые беспилотные автобусы появятся уже в 2019 году. Автобусы Apolong оснащены автопилотом Apollo четвертого уровня - он может взять на себя полное управление автобусом при определенных условиях.
Сейчас с Apollo работают 116 компаний по всему миру, в том числе Jaguar Land Rover.
- Напомним, немецкий концерн Volkswagen показал, как будет выглядеть электрический седан. Компания опубликовала первые изображения робомобиля, который должен появиться к 2020 году.
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