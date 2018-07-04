Baidu выпустила первую сотню беспилотных автобусов

4 июля, 2018, 17:39

Китайская компания Baidu объявила о выпуске первой партии, которая насчитывает 100 беспилотных автобусов Apolong. Они будут тестироваться в Японии и Китае

Об этом пишет ТесһСгипсһ.

Машины вмещают в себя по 14 пассажиров. При этом на улицах Японии первые беспилотные автобусы появятся уже в 2019 году. Автобусы Apolong оснащены автопилотом Apollo четвертого уровня - он может взять на себя полное управление автобусом при определенных условиях.

Сейчас с Apollo работают 116 компаний по всему миру, в том числе Jaguar Land Rover.