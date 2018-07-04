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Baidu выпустила первую сотню беспилотных автобусов

Китайская компания Baidu объявила о выпуске первой партии, которая насчитывает 100 беспилотных автобусов Apolong. Они будут тестироваться в Японии и Китае

Об этом пишет ТесһСгипсһ.

Машины вмещают в себя по 14 пассажиров. При этом на улицах Японии первые беспилотные автобусы появятся уже в 2019 году. Автобусы Apolong оснащены автопилотом Apollo четвертого уровня - он может взять на себя полное управление автобусом при определенных условиях.

Сейчас с Apollo работают 116 компаний по всему миру, в том числе Jaguar Land Rover.

  • Напомним, немецкий концерн Volkswagen показал, как будет выглядеть электрический седан. Компания опубликовала первые изображения робомобиля, который должен появиться к 2020 году.
  • В магазинах торговых сетей Walmart и Kroger покупатели смогут самостоятельно сканировать штрих-коды товаров с помощью мобильных приложений и оплачивать покупки в одно касание.
  • Самой известной в области автоматизации магазинов стала компания Amazon, открывшая полностью автоматический магазин. В нем не нужно стоять в очереди на кассе - достаточно просто положить товар в сумку и свободно уйти. Там нет ни кассовых терминалов, ни продавцов - только умные сканеры.
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