92-летняя бабушка с двумя пистолетами бросилась на сына и убила его

4 июля, 2018, 11:59

Жительница штата Аризона Анна Мэй Блессинг застрелила своего сына, чтобы тот не отправил ее в дом престарелых

Об этом сообщает издание BBC.

Инцидент произошел в городе Фаунтин-Хиллс округа Марикопа 2 июля, когда Блессинг застрелила 72-летнего сына в доме, где они жили втроем с его девушкой.

Полиция выяснила, что женщина узнала о планах сына отдать ее в дом престарелых и не хотела с этим мириться.

В карманах своего халата она спрятала два пистолета, которые имела еще с 1970-х годов, и пошла поговорить с сыном. Во время ссоры она вытащила револьвер и выстрелила в него. Мужчина получил ранения в шею и челюсть, в результате чего погиб.

После этого Блессинг начала угрожать оружием 57-летней девушке своего сына, но и сумела выбить револьвер из ее рук. Бабка достала из кармана второй пистолет, но девушке удалось выбить и его, после чего она убежала и вызвала полицию.

"Ты забрал мою жизнь, поэтому я забираю твою", - заявила Блессинг, когда копы выводили ее в наручниках из дома. Позже она призналась, что планировала совершить самоубийство после убийства сына.