Закон о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора не соответствует соглашению об Ассоциации, - посольство ЕС

3 июля, 2018, 18:21

Законопроекты о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора и "налог на упаковку" не соответствуют соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Twitter.

Политика в сфере переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии обращения с отходами в Европейском Союзе, а внесенные в Верховную Раду законопроекты №4835-д и №6602 не соответствуют обязательствам Киева по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, заявляют в Представительстве Евросоюза в Украине.

Политика по переработке отходов должна соответствовать иерархии отходов ЕС и сосредотачиваться на предотвращении+втор. использовании отходов.Проекты с-нов 4835-д,(предполагает высокие льготные тарифы для сжигания отходов) и 6602– не отвечают обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации pic.twitter.com/qwWHrZcPQs — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 3 июля 2018 г.

Напомним, 31 июля 2017 года в парламент внесли законопроект №4835-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии", в котором предлагается ввести "зеленый тариф" на электроэнергию из мусора и расширенную ответственность производителей упаковки за ее утилизацию.

Согласно тексту законопроекта, "зеленый тариф" будет применяться исключительно к электроэнергии, произведенной из бытовых отходов, которые до того прошли сортировку. Из таких отходов должны быть удалены опасные компоненты, а также материалы, пригодные для вторичного использования (пластик, стекло, бумага, металл).

Кроме того, документ предполагает внедрение расширенной ответственности производителя упаковки за ее утилизацию. Такой производитель может самостоятельно организовать повторное использование упаковки, ее материальную утилизацию (использование в качестве вторичного сырья) или же уплатить экологический налог. Как указано в законопроекте, переработка (утилизация) бытовых отходов выводится из-под государственного регулирования, а цены на такие услуги предлагается формировать свободно на договорных началах.

Законопроект вводит запрет на захоронение бытовых отходов вне полигонов твердых бытовых отходов с 2020 года. Кроме того, с 2025 года запрещается захоронение неутилизированных бытовых отходов, то есть таких, которые не были до этого использованы для получения вторичных материалов и энергии. Документ внедряет четкую приоритетность операций по обращению с бытовыми отходами.