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За июнь во Львове более 200 раз "минировали" бизнес-центры


фото: censor
В течение июня во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных объектов

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации, власти Львова направила письмо министру внутренних дел Украины, в котором попросила полицию отреагировать и принять все необходимые меры, чтобы прекратить эти правонарушения. Ведь фальшивые сообщения о закладке взрывных устройств, которые поступали в горсовет, приводили к необоснованной нагрузкеи на муниципальные службы.

Также, подобные сообщения дестабилизируют ситуацию в городе, сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в горсовет Львова почти ежедневно поступали сообщения о взрывчатке, заложенной в бизнес-центрах города.

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