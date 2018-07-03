За июнь во Львове более 200 раз "минировали" бизнес-центры

3 июля, 2018, 08:03

В течение июня во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных объектов

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации, власти Львова направила письмо министру внутренних дел Украины, в котором попросила полицию отреагировать и принять все необходимые меры, чтобы прекратить эти правонарушения. Ведь фальшивые сообщения о закладке взрывных устройств, которые поступали в горсовет, приводили к необоснованной нагрузкеи на муниципальные службы.

Также, подобные сообщения дестабилизируют ситуацию в городе, сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в горсовет Львова почти ежедневно поступали сообщения о взрывчатке, заложенной в бизнес-центрах города.