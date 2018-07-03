За июнь во Львове более 200 раз "минировали" бизнес-центры
3 июля, 2018, 08:03
В течение июня во Львовский горсовет поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных объектов
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По информации, власти Львова направила письмо министру внутренних дел Украины, в котором попросила полицию отреагировать и принять все необходимые меры, чтобы прекратить эти правонарушения. Ведь фальшивые сообщения о закладке взрывных устройств, которые поступали в горсовет, приводили к необоснованной нагрузкеи на муниципальные службы.
Также, подобные сообщения дестабилизируют ситуацию в городе, сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в горсовет Львова почти ежедневно поступали сообщения о взрывчатке, заложенной в бизнес-центрах города.
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