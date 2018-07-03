За отказ выпить поплатился жизнью: на Харьковщине избили военного
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего (мужчина на этот момент был не на службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.
Это возмутило нетрезвого преступника, и он решил применить в убеждении кулаки. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего тот потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.
От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.
Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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