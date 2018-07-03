За отказ выпить поплатился жизнью: на Харьковщине избили военного

3 июля, 2018, 07:42

Чугуевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который убил военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего (мужчина на этот момент был не на службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.



Это возмутило нетрезвого преступника, и он решил применить в убеждении кулаки. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего тот потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) ему грозит до 10 лет лишения свободы.