Януковича заметили на матче ЧМ-2018 в Москве, - СМИ
3 июля, 2018, 10:58
Экс-президент Украины Виктор Янукович находился в VIP-ложе на матче чемпионата мира по футболу в Москве
Об этом сообщает "Коммерсант".
Корреспондент издания заметил Януковича в VIP-ложе стадиона "Лужники" в Москве во время матча между сборными России и Испании. Экс-президент - беглец находился там вместе с другими официальными лицами - премьер-министром России Дмитрием Медведевым, президентом ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI и пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.
- Ранее мировые СМИ обвинили ФИФА в попустительстве пиара на чемпионате мира таких одиозных лиц, как чеченский президент Рамзан Кадыров.
- Пока длится судебный процесс против Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.
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