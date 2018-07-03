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Януковича заметили на матче ЧМ-2018 в Москве, - СМИ


фото: sport.bigmir.net
Экс-президент Украины Виктор Янукович находился в VIP-ложе на матче чемпионата мира по футболу в Москве

Об этом сообщает "Коммерсант".

Корреспондент издания заметил Януковича в VIP-ложе стадиона "Лужники" в Москве во время матча между сборными России и Испании. Экс-президент - беглец находился там вместе с другими официальными лицами - премьер-министром России Дмитрием Медведевым, президентом ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI и пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

 

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