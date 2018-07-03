Всех украинских туристов удалось вернуть домой, кризис с авиаперевозками преодолен, - Омелян

3 июля, 2018, 13:08

Украинской власти удалось преодолеть кризис с авиаперевозками, в результате которой большое количество украинских туристов не могло вылететь домой

Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Еспресо.TV.

"Я бы хотел извиниться перед украинскими гражданами, которые вынуждены были - кто несколько часов, кто больше суток - находиться за рубежом и их отпуск неожиданно продолжился", - подчеркнул он.

По его словам, правительство надеялось, что после дерегулюции рынка и минимизации государственного вмешательства появится идеальный механизм, когда бизнес сможет стабильно работать с клиентами. Впрочем, этого не произошло и поэтому государство должно вмешаться в эту ситуацию.

Читайте также: Как правильно выбирать туроператора. Комментарий адвоката

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании и других государств. Кризис преодолен, вопрос решен", - подытожил Омелян.

Объясняя, почему власть допустила на рынок игрока с малым авиапарком (Bravo Airways), он отметил, что украинский авиарынок растет значительно более высокими темпами, чем европейский или американский. Поэтому здесь стараются быть либеральными к авиаперевозчикам.