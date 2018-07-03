Всех украинских туристов удалось вернуть домой, кризис с авиаперевозками преодолен, - Омелян
Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Еспресо.TV.
"Я бы хотел извиниться перед украинскими гражданами, которые вынуждены были - кто несколько часов, кто больше суток - находиться за рубежом и их отпуск неожиданно продолжился", - подчеркнул он.
По его словам, правительство надеялось, что после дерегулюции рынка и минимизации государственного вмешательства появится идеальный механизм, когда бизнес сможет стабильно работать с клиентами. Впрочем, этого не произошло и поэтому государство должно вмешаться в эту ситуацию.
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"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании и других государств. Кризис преодолен, вопрос решен", - подытожил Омелян.
Объясняя, почему власть допустила на рынок игрока с малым авиапарком (Bravo Airways), он отметил, что украинский авиарынок растет значительно более высокими темпами, чем европейский или американский. Поэтому здесь стараются быть либеральными к авиаперевозчикам.
- Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
- В международном аэропорту им. Сикорского (Жуляны) в понедельник было отменено несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылет также и в международном аэропорту "Борисполь".
- Авиакомпания Bravo отмечает, рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.
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