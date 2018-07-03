Во Львове задержали вора за переход дороги в неустановленном месте
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.
1 июля во время патрулирования на улице Стрыйской экипаж патрульной полиции увидел двух мужчин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Их попросили остановиться, однако лица ускорили ход. Их догнали и попросили предъявить документы.
Один из граждан нервничал. Проверка по базе данных показала, что 33-летний житель Львовской области находится в активном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Кража с проникновением".
Мужчину доставили в отдел полиции и передали следователям. Также на двух лиц патрульные составили постановление за переход дороги в неустановленном месте.
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