Во Львове погибла 22-летняя иностранная туристка
3 июля, 2018, 12:22
Во Львове в результате отравления угарным газом скончалась 22-летняя иностранная туристка
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о том, что в квартире по ул. Клепаривской умерла 22-летняя девушка, поступило в полицию 2 июля около 15:00. Тело девушки обнаружили в ванной комнате. Телесных повреждений на теле девушки не обнаружили.
Также в помещении находился знакомый умершей - 21-летний иностранец, с которым девушка путешествовала и снимала квартиру. Парня госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом".
Открыто производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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