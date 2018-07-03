Во Львове погибла 22-летняя иностранная туристка

3 июля, 2018, 12:22

Во Львове в результате отравления угарным газом скончалась 22-летняя иностранная туристка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о том, что в квартире по ул. Клепаривской умерла 22-летняя девушка, поступило в полицию 2 июля около 15:00. Тело девушки обнаружили в ванной комнате. Телесных повреждений на теле девушки не обнаружили.

Также в помещении находился знакомый умершей - 21-летний иностранец, с которым девушка путешествовала и снимала квартиру. Парня госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом".

Открыто производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.